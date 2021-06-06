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Sarıgül’den ABD’ye “Türk demokrasisinden lütfen ve lütfen elini çek” uyarısı TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Zonguldak’ta

İHA

Sarıgül’den ABD’ye “Türk demokrasisinden lütfen ve lütfen elini çek” uyarısı TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Zonguldak’ta

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak’tan ABD’ye seslendi. Sarıgül, “Türk demokrasisinden lütfen ve lütfen elini çek” dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak’ta partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Zonguldak’ta yerin metrelerce altından kömür çıkartan madencileri ve maden şehitlerini anarak başlayan Sarıgül, “Zonguldak’ta yurttaşlarımız yıllarca sabahın alacakaranlığında çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için yerin yüzlerce metre altında mutfaklarını güçlü pişirmek için çocuklarının rızkını helal yollardan kazanmak için büyük bir mücadele içerisine girdiler. Zonguldak Türkiye için çalışan, Türkiye’yi ısıtan, ahlaklı, faziletli insanların en önemli merkezi noktasından biridir. Alın teri ve emeklerinin karşılığında çocuklarının rızkını kazanmak için şehit olan binlerce madenciyi saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Gaz aramalarını büyük bir heyecanla görüyoruz, geç kalınmış olaydır ama takdir ediyoruz”
Karadeniz’de Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri’nin doğalgaz rezervlerinin keşfini hatırlatan Sarıgül, “Türkiye’de petrol yok deniliyor. Oysa Türkiye’de petrol var. Gaz aramalarının yapıldığını büyük bir heyecanla, sevgiyle görüyoruz. Gaz aramaları geç kalmış bir olaydır ama takdir ediyoruz. Zonguldak’tan bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum. Bizim en büyük petrolümüz tarımdır, hayvancılıktır. TDP iktidarında tarıma ve hayvancılığa da son derece büyük önem vereceğiz” diye ifade etti.

“Mahalli basına son derece önem vereceğiz”
Yerel basının ulusal basında yazılmayanları yazdığını ifade eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir genel başkan yardımcısının yerel basından sorumlu olarak görevlendirildiğini ifade etti. TDP’nin kendi basın kuruluşu olmadığını ve iktidarı döneminde de olmayacağını vurgulayan Sarıgül, iktidara geldiklerinde mahalli basına da önem vereceklerini söyledi.
Sarıgül, Basın İlan Kurumu’dan gelen reklamları mahalli basına eşit olarak dağıtacaklarını da belirterek şöyle dedi:
“Mahalli basına son derece büyük önem vereceğiz. Mahalli basın bizim olmazsa olmazımızdır. Mahalli basınımızın olanaklarını çok iyi bir noktaya taşıyacağız. Basın İlan Kurumu’ndan devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarından gelen bütün reklamları mahalli basına eşit olarak dağıtacağız.”

“Ankara’ya büyük bir vatan, demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz”
İktidarların iklim gibi olduğunu ve zamanı gelince değiştiğini söyleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İktidarlar ampul, iklim gibidir. Zamanı gelince değişir. Artık iklimler değişiyor. İktidarın değişme zamanı geldi. Biz Ankara’ya büyük bir vatan sofrası kurmaya, büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. O sofrada her kültür, inanç, düşünce kendisini çok özgür bir şekilde temsil edecek. O sofrada çok kültürlülük içerisinde bütün kültürlerin özgür olduğu demokratik bir ortamda ülkemizi yönetmenin zor olmadığını hep birlikte göreceğiz. Ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Barış iklimini en üst noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye demokrasisi böyle bir şaibenin altında asla kalamaz"
ABD Devlet Başkanı Joe Biden'in sözlerine tepki gösteren Sarıgül, "İktidara en hazırlıklı, kadrolarımızla, bilgilerimizle, becerilerimizle, yeteneklerimizle iktidara en yakın muhalefet partisi olarak ABD Başkanının sözlerini kınıyoruz. Sözlerini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Türkiye demokrasisi böyle bir şaibe altında asla kalamaz. ABD Başkanı veya ABD’li yetkililer kime hangi muhalefet partisine hangi şartlarda, koşullarda ne destek verdiklerini mutlaka açıklamalıdır. TDP olarak bunun takipçisi olacağız. Asla ve asla demokrasimizin şaibe altında kalmasına, gölge düşürülmesine asla izin vermeyiz. Amerikalı yetkililer söze geldiği zaman barış diyen, özgürlük diyen, bireyin mutluluğu diyen, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız diyen Amerika nasıl olur da Türkiye’de bir muhalefet partisini destekleyelim diye açıklama yapıyor. Buna lütfen açıklık getirmelidir. Biz Allah ve yurttaşlardan başka hiç kimseden destek alamayız. Amerika Birleşik Devletleri Türk demokrasisinden lütfen ve lütfen elini çek" dedi.

"Başkanlık sistemi Türkiye'nin şartlarına ve koşullarına uygun değil"
Baraj sistemini eleştiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülkenin en iyi demokratik parlamenter sistemi ile yönetileceğini söyledi. Sarıgül, "TDP, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü düşünür. Ülkemiz için yararlı konular ne ise onları ön plana çıkartır. Bu konuda çok çalıştık, değerlendirmeler yaptık. Biz başkaları hata yapsın ülke sıkıntıya düşsün de biz o sıkıntıdan yararlanıp oy alıp da iktidar olalım anlayışında olan parti değiliz. Ülkede her şey güllük gülistanlık olsa bizim yollara çıkmamıza da gerek yok. İnanın ki Başkanlık Sistemi Türkiye’nin şartlarına ve koşullarına uygun bir sistem değil. Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının bir sığınma limanı olmasının, bir vicdan makamı olmasını, oy versin vermesin herkesi kucaklamasını arzu ediyoruz. Partili bir makam olmasının ülkemize çok önemli ölçüde yararlı olduğu kanısında değiliz" diye sözlerini tamamladı.

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