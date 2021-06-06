Mustafa Sarıgül dümene geçti, "Balıkçılık Bakanlığı'nı kuracağız" dedi

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kozlu ilçesinde teknenin dümenine geçti. Balıkçıların sorunlarını dinleyen Sarıgül, iktidarı döneminde Balıkçılık Bakanlığı'nı kuracağını açıkladı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak ziyareti kapsamında Kozlu Limanı'nı ziyaret etti. Burada ağ ören balıkçı esnafıyla görüşen Sarıgül, esnafın sorunlarını dinledi.

Balıkçı esnafı Tarım Bakanlığı'na bağlı olduklarını ancak Denizcilik Bakanlığı kurulması gerektiğini Sarıgül'e aktardı. Norveç'in dünyaya balık ihraç ettiğini Türkiye'nin ise üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu belirten Sarıgül, Balıkçılık Bakanlığı'nı iktidarı döneminde kuracağını açıkladı.

Sarıgül ardından tekneye binerek liman gezisine katıldı. Dümene geçen Sarıgül bir süre tekneyi kullandı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Ankara'ya hareket etmek üzere kentten ayrıldı.

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