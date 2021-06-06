Ereğli’de muhtarlık seçimleri tamamlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 köy ve 2 mahalle olmak üzere 4 yerde seçim heyecanı yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapıldı.

Kdz. Ereğli’de de çeşitli sebeplerden dolayı muhtarı bulunmayan mahallelerde ara seçime gidildi. İlçeye bağlı Aşağıkayalıdere Köyü ve Başören Köyü ile Belen Yenimahalle ve Kandilli Gökçeler Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Son 1 yıl içinde ilçede 4 muhtarın hayatını kaybetmesi nedeniyle boş bulunan muhtarlık görevi için 2 köy ve 2 mahallede seçim heyecanı yaşandı.

Kdz. Ereğli Belen Yenimahalle’de yapılan muhtarlık seçimini Servet Öztürk kazandı. İlçeye bağlı Başören Köyünde muhtar adayı Temel Aldırmaz 118 oy alırken, Sadettin Sevim 165 oy alarak muhtarlığa seçildi. Aşağıkayalıdere Köyünde Nurettin Saraçoğlu muhtarlığa seçildi.

5 adayın yarıştığı Kandilli Beldesi Gökçeler Mahallesinde Ümit Şahin 164 oy alarak muhtarlığa seçildi. Gökçeler Mahallesinde adaylığını koyan Hava Yavuz 123, Tarık Erdoğan 92, Mustafa Yıldırım 78 ve Cafer Yıldırım 53 oy aldı.

Seçmenler ve görevliler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

İçişleri Bakanlığı kararınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, YSK'nın talebi doğrultusunda seçimlerde görev alan ile seçmenler, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

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