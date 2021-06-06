45 yaşındaki kadın çatı katında ölü bulundu

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir kadın çatı katında tavana iple asılı halde bulundu.



Olay, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Tütek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir evde ikamet ettiği öğrenilen öğrenilen Şehriye B. (45), sabah saatlerinde bahçesinden evine döndü. Uzun bir süre haber alınamayan kadın daha sonra kızı tarafından tavana iple asılı halde buldu. Genç kadını o halde görev yakınları ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.



3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şehriye B.'nin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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