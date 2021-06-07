İkamette kumar oynarken yakalandılar Kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi

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Zonguldak’ta ikamette kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Eski Mahallede ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine baskın yapan ekipler M.Ç.(59), YE.(48), U. D(40), MT.(45), S.İ.,(50), İsimli şahısların yuvarlak masa etrafında zar atmak suretiyle para karşılığında kumar oynadıkları tespit edildi. Masada bulunan bin 500 Euro, 6 bin 500 TL ve oyun zararlarına el konuldu. Şahıslara 34.maddeden kişi başı bin 336TL toplamda 6 bin 680 TL idari yaptırım uygulandı. R.H(51) isimli şahsın kumarı organize ettiği ve M.D(64)isimli şahsın Yer ve imkan sağladığı tespit edilirken 2 şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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