Alaplı yapay gölet tehlike saçıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kavak Deresinin hemen yanında bulunan taş ocağı çalışmaları nedeniyle oluşan yapay gölün çevresinde gerekli önlemlerin alınmaması vatandaşları endişelendiriyor.

Bir dönem taş ocakları tarafından ve yer sahiplerinin talebiyle yapılan kazılar sonrasında kendiliğinden oluşan yapay göletin çevresinde suyun boşaltılmadığı veya kapatılmadığı gözlendi. Yer sahipleri tarafından önlem alınmadığı için göletin içi zaman içinde su ve çamurla doldu.

Çevrede yaşayan vatandaşlar, çocukların etrafında oynadığı göletin tehlike saçtığını, tedbir alınmasını istediklerini söyleyerek, “Taş ocağa döneminde oluşan yapay göl ama çevresine neredeyse hiçbir önlem almadılar. Doğal olarak yağan yağmur nedeniyle kendiliğinden oluşan yapay gölün suyun boşaltılarak kurutulması ve çevresine gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” dediler.

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