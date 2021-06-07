Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı, yanına defnedildi

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle 24 haftalık hamileyken yaşamını yitiren Neslihan Albuz'un (29) sezaryenle alınan bebeği, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bebek, annesinin yanında toprağa verildi.

Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan Neslihan Albuz, 23 Mayıs'ta kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı. 24 haftalık hamile olan Albuz, 1 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Neslihan Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Aynı hastanede 14 gün tedavi gören bebek, yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından hastaneden alınan bebeğin cenazesi, Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından annesinin yanındaki mezarda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-07 14:52:24



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