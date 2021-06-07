Annesinden sonra bebeği de hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 24 haftalık hamileyken hayatını kaybeden Neslihan Albuz'un sezeryanla dünyaya gelen bebeği, bugün hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 29 yaşında hamile anne adayı Neslihan Albuz, rahatsızlanarak kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 23 Mayıs'ta hastaneye yatan anne adayı Albuz, yoğun bakımda gördüğü tedavi sonrası hayatını kaybetti. Bebeği kurtarmak için anneyi acil sezeryan ameliyatına alan doktorlar, verdikleri mücadele ile bebeği kurtardılar. Hastanede 14 gün yaşam mücadelesi veren bebek, annesinden sonra yaşamını yitirdi. Albuz ailesi BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan bebeğin cenazesini alarak Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesinde bulunan aile mezarlığında annesinin yanında toprağa verdi.

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