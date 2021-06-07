Ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli Başkanlığı işbirliği ile üyeleri tanışma ve ticareti geliştirme toplantısı düzenledi.

MÜSİAD Kdz. Ereğli ve Manisa Başkanlığı, “Üyeler Tanışıyor, Ticaret Gelişiyor” sloganı ile ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı düzenledi.

20 üyenin katılımı ile gerçekleşen toplantıda bir araya gelen üyeler bölge sorunları ve ekonomi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Zoom üzerinden yapılan toplantı sonucunda, Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdulkadir Çınar ve Manisa Başkanı Abdurrahman Rüzgar, programa katkı ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ettiler.

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