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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç takla attı: 1 yaralı

İHA

Araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Hüseyin Yıldırım idaresindeki 67 AL 727 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı fark eden sürücüler 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Hüseyin Yıldırım'a ilk müdahaleyi yaptı. Kazada şans eseri hafif yaralanan araç sürücüsü ekipler tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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