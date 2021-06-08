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Kozlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Başdağ, milli takım kampına seçilen sporculara moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kozlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Başdağ, beraberinde hentbol antrenörü Emre Kocaman eşliğinde çalışmalarına devam edip 915 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan U17 bayan milli takım kampına seçilen oyuncu Mehlika İnal ve 1624 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan U17 erkek milli takım kampına seçilen oyuncu Buğra Olgun'u antrenmanlarında ziyaret etti. Sporculara moral veren Başdağ, "Başarılı sporcularımıza ve antrenörleri Emre Kocaman'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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