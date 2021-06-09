AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti

İHA

AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, partisinin Ormanlı Belde Başkanlığında değişikliğe gitti. Ormanlı Beldesinde uzun süredir AK Parti Belde Başkanlığı görevini sürdüren İsmail Üstün, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nda, İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un yanı sıra Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının da katılımıyla düzenlenen tören ile görevini Ormanlı’da esnaflık yapan ve aynı zamanda Almanya Ormanlılılar Derneği’nin Türkiye Temsilcisi olan Varol Aksoy’a devretti.
AK Parti Ormanlı önceki Belde Başkanı İsmail Üstün, Belde Başkanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, çok duygulu olduğunu ifade ederek bundan sonraki süreçte de AK Parti’ye hizmet etmeye devam ederek teşkilatların emrinde olacağını söyledi.
AK Parti Ormanlı Belde Başkanlığına atanan Varol Aksoy da törende, öncelikle partinin üye sayısını artırmak ve gençleri partiye kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Aksoy konuşmasında şu sözlere yer verdi;
“2008 yılında AK Parti Ormanlı Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasete başladım. 2014 yılında Belediye Meclis Üyesi seçildim. Son Yerel Seçimlerde de Belediye Başkanlığına aday adayı oldum. Mevcut Başkanımızla beraber seçime girdik ve Ormanlı Belediyesini tekrar AK Partili yapma başarısını gösterdik. Bunların dışında Merkezi Almanya’da bulunan Ormanlılılar Derneği’nin de Türkiye Temsilciliğini yapıyorum. Dernek olarak Beldemize, çevre köylerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beni bu göreve layık gören İlçe Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve Vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ormanlımızda görev yapmış Kurucu Belde Başkanımız Yaşar Sever, akabinde görev yapan Mehmet Erdoğdu ve önceki dönem belde başkanımız İsmail Üstün kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz tabii ki AK Parti’yi Ormanlı’da daha da yukarılara taşımak. Üye çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Gençlerimizi partimizde toparlama adına çalışmalar yapacağız. Yarın akşamki ilk toplantımızla birlikte hızlı bir giriş yapmayı düşünüyoruz.”
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, törende yaptığı konuşmasında her zaman ekip çalışmasına önem verdiğini anlattı. Başol konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bizim aşkımız dava, başka bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hep birlikte dinledik. Hedefimiz 2023. Biz teşkilatçılığı severiz. Ben ekip ile çalışmayı severim. Dün Fatih Çakır vardı, bugün Saffet Bozkurt var. Vekilimiz Hamdi Uçar, benim arkadaşım. İl Başkanlığı yaptı birlikte çalıştık; Vekil oldu yine birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da el birliğiyle, senben kavgası yapmadan, AhmetMehmet demeden çalışacağız. Ben, bu davaya gönül veren, teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da devir teslim töreninde sağlanan birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Bugün, Ormanlı Belde Teşkilatımızda bir kan değişimine şahit oluyoruz. Tabii bunu yaparken, kimseyi kırmadan, incitmeden yapmaya özen gösterdik. İsmail Üstün kardeşimizin, partimizin çatısı altında uzun yıllar yaptığı çalışma ve hizmetler ortadadır. Kendisi sadece Belde Başkanlığını yaptığı Ormanlı beldemizde değil, İlçe halkımız ve ilçe teşkilatımızla da sürekli iç içe olmuş, tüm çalışmalarımızda elinden geleni yapmıştır. Bu vesileyle kendisine bu güne kadar partimiz çatısı altında aldığı görev ve sorumluluklar ile yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım, ilçe teşkilatım, Ormanlı ve Kdz. Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği gibi, bundan sonra da bu yolda, davamız uğruna birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Bugün itibariyle partimizin Ormanlı Belde Başkanı olarak göreve başlayan Varol Aksoy kardeşimize de muvaffakiyetler diliyorum. Varol kardeşimiz de yine kendisi de ifade ettiği gibi partimiz çatısı altında Ormanlı beldemizde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ormanlı’da esnaflık yapan Varol kardeşimiz, bize göre oldukça sosyal ve aktif bir yapıya sahiptir. Devraldığı AK Parti bayrağını daha yukarılarda dalgalandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Varol Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.”
Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı önceki Belde Başkanı İsmail Üstün’e plaket takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Öte yandan, Varol Aksoy’un Belde Başkanlığındaki AK Parti Ormanlı Belde Teşkilatı Yönetim Kurulunda şu isimler yer alıyor: Nezih Can, İsmail Dönmez, Hasan Gökmen, Yücel Yener, Faruk Özcan, Mustafa Akdeniz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEÜ İletişim Fakültesinden TÜBİTAK projesine destek
YEREL HABERLER BEÜ İletişim Fakültesinden TÜBİTAK projesine destek
MHP’nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP’nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti
Daha yeşil bir Gülüç için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Gülüç için ekipler seferber oldu
Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Kayaalp’ten spor desteği
YEREL HABERLER Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Kayaalp’ten spor ...
Esnaf’dan örnek davranış; gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Esnaf’dan örnek davranış; gümüş madalya kazandı
Teras Park çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Teras Park çalışmaları başladı
MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
YEREL HABERLER MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
Karton yüklü kamyon alev aldı
YEREL HABERLER Karton yüklü kamyon alev aldı
Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu ...
GMİS Genel Başkanı Yeşil: “Cumhurbaşkanımıza, TTK’ya işçi alınması talebimizi ilettim”
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil: “Cumhurbaşkanımıza, TTK’ya ...
Gönüllü kan bağışında bulundular hayat kurtardılar
YEREL HABERLER Gönüllü kan bağışında bulundular hayat kurtardılar
Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar
YEREL HABERLER Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar
Milli takım kampına seçilen sporculara moral ziyareti
YEREL HABERLER Milli takım kampına seçilen sporculara moral ziyareti
Araç takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araç takla attı: 1 yaralı
Zonguldak, 2 milli sporcu çıkardı
YEREL HABERLER Zonguldak, 2 milli sporcu çıkardı
Çaycumalılar sokaklarını temizledi
YEREL HABERLER Çaycumalılar sokaklarını temizledi
540 milyar metreküp doğalgaz, yeni müjdelerin habercisi ZBEÜ Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan: "Önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon metreküp rezerv olacağını düşünüyorum" "Çok yakın tarihte yeni ek rezervlerin müjdeleri de açıklanabilir"
YEREL HABERLER 540 milyar metreküp doğalgaz, yeni müjdelerin ...
Taciz iddiasında bulunulan sürücü çocuğa çarptı Öfkeli koca tuğla ile otomobili parçaladı
YEREL HABERLER Taciz iddiasında bulunulan sürücü çocuğa ...
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı
YEREL HABERLER Taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Yaşlı adam iki metre yüksekten beton zemine düştü
YEREL HABERLER Yaşlı adam iki metre yüksekten beton zemine düştü
Ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı yapıldı
Annesinden sonra bebeği de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Annesinden sonra bebeği de hayatını kaybetti
Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı, yanına defnedildi
YEREL HABERLER Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı, ...
Çevre günü etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Çevre günü etkinliklerle kutlandı