Gazeteciler ve Kent Konseyi’nden anlamlı bağış

Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği ile Kent Konseyi, sosyal sorumluluk örneği sergileyerek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Zonguldak Alaplı Gazeteciler ile Kent Konseyi ortaklaşa Geleneksel hale getirilen kan bağış kampanyasının bu yılda devam etti. Pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çekmek isteyen gazeteciler ile Alaplı Kent Konseyi; kan bağış çadırında kan bağışladı

Sağlığı yerinde olan tüm duyarlı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ile Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören, "Zonguldak Alaplı Gazeteciler ile Kent Konseyi ortaklaşa geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışımızı gerçekleştirdik. Bizlerde Alaplı’da görev yapan gazeteci meslektaşlarımızla birlikte bugün kan bağışımızı gerçekleştirdik" diye konuştu. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz da korona virüs salgını sonrası bağışlarda düşüş yaşandığını ifade ederek, “Özellikle Alaplı’daki Kent Konseyi üyeleri ile basın mensuplarımız bu noktada kamuoyuna duyuruda bulunarak vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet etti. Bugünde gazeteci arkadaşlarımız bizzat gelerek bizlere destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sadece hayat kurtarmak için evden çık' çağrısına çok sayıda kişi kayıtsız kalmadı" diye konuştu.

Gazeteciler Başkanı Doğan Bostancı ise, “Özellikle Korona virüsü nedeniyle ihtiyaç duyulan kan ihtiyacını karşılamak adına kan bağışı için basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte Alaplı Hükümet Caddesi'nde kurulan Kızılay çadırına geldik. Gerekli Kan ihtiyacını karşılamak için herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” diyerek kan bağışına dikkat çekti.

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