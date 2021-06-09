Çaycuma TSO Fen Lisesi Makrodan Mikroya Göktepe-2 projesi

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ortaklığında TÜBİTAK tarafından desteklenen Makrodan Mikroya Göktepe2 adlı proje 2025 Haziran tarihleri arasında Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilecek.

20202021 eğitim öğretim dönemi içinde Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi, Zonguldak Fen Lİsesi, Çaycuma TSO Fen Lİsesi, Bursa Halil Inalcık Bilim ve Sanat Merkezi, Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 9, 10 ve 11. sınıflarına devam eden 30 lise öğrencilerinin katılımıyla yapılacak. Projede; öğrencilerin ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumun artırılması sağlanacak. Diğer taraftan doğayla ilgili sorunların çözümünde bilimsel sürecin nasıl kullanacağının farkında olan ve bu süreci kullanabilen, bilim okuryazarlığının farkında olan ve doğada gözlemler yaparak bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunulacak.

Doğada gözlem yaparak yaşayarak öğrenen bireylerde bilimsel merakın arttırılmasını sağlayarak bilimsel araştırma ve bilimsel araştırıcılığın önemi fark ettirilerek öğrencilerin bilimsel süreç ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunulacak.

Bu kazanımların oluşması için Şeker Kanyonunda omurgalı ve omurgasız hayvanların tanıtılmasına yönelik arazi çalışmaları, Göktepe Yaylasında alt ve üst bitki örtüsünün tanıtılması ve örnek toplama tekniklerine yönelik arazi çalışmaları, Sorkun Yaylasında çiçekli bitkilerin tozlaşma yolları konulu arazi çalışması yapılacak. Ayrıca Mağaraların gelişimi ve oluşumunu kavrayacakları Safranbolu Mencilis Mağarası da tanıtılacak. Diğer taraftan öğrencilerin özgün düşüncelerini ürüne çevirecekleri kamp çantamı tasarlıyorum, kuş evi yapımı ve tasarımı, terraryum yapımı, özgün resim çalışmaları gibi atölye çalışmalarıyla desteklenecek. İleri deney tekniklerinden olan jelelektroforez etkinliği de yaptırılacak. Uzayın derinlikleri teleskopla gözlem ve 3D uygulama etkinlikleriyle tanıtılacak. Geçmişten günümüze müziğin gelişiminde doğal seslerin etkileri ve sanatçıların eserlerine yansımaları kavratılacak. Ayrıca klasik batı müziğine, doğa temasının etkisinin yansımalarını içeren dünyaca ünlü eserlerin yer aldığı konserle etkinlikler sonlanacak.

Projenin istenen kazanımları oluşturabilmesi için rutin uygulanan eğitim öğretim yöntemlerinden farklı olarak, çalışmalarının çoğunu doğada gerçekleştirmiş alanında uzman bir kadroyla, uygulamalı atölye çalışmaları yapılacak. Projede; proje yürütücüsü Kamuran Çataklı, uzman olarak Prof. Dr. Mustafa Sözen, Doç. Dr. Muhammet Ören, Yüksek Orman Müh. İsmail Sevimler, Dr. Öğr. Üy. Faruk Çolak, Öğr. Üy. Emel Doğan Uğurlu, Eğitmen olarak Dr. Öğr. Üy. Şenol Alan, Dr. Ayşe Dilek Unan, Dr. Leyla Ayverdi, Dr. Murat Sevindik, Öğr. Üy. Gonca Yerlikaya, Dr. Selim Erdoğan, Arş. Gör. Tuğba Sarışahin, Muharrem Çivicioğlu, Fatih Eroğlu, Sabri Mumcu, Astronom Tamer Akın, Mustafa Akdoğan, Uğur Uğurlu, Önder Küçüköner rehber olarak Şenay Uçar, Selen Avcı, Mihrinaz Öztürk, Zeynep Elicora Sağlam, Fatma Karadere Mumcu görev aldı.

Projenin yaygın etkisinin arttırılması için; kamp süreci içindeki çalışmalar Zonguldak merkez ve Çaycuma ilçelerinde, Bursa merkez ve Nilüfer ilçelerinde 2 okulda, görevli öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından sunulacak. Kamp sonrasında elde edilen ürünler ve dokümanlar Bursa ilinde okullarında, Zonguldak’ta halka açık bir alanda, bir gün süreyle sergilenecek. Böylelikle projenin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak. Projenin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında projenin video çekimleri belgesel formatında birleştirilerek katılımcı kurumlara ve TÜBİTAK’a gönderilecek. Ayrıca proje kitapçığı hazırlanarak, sergiler sırasında dağıtılarak projenin tanıtımı yapılacak.

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