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Jandarmadan kenevir baskını

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince 25 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir baskını

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince 25 kök kenevir ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Dereköseler köyünde İ.B. isimli şahsın izinsiz kenevir yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İ.B.'nin evine yaptığı operasyonda 25 kök kenevir ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

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