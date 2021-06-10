Jandarmadan kenevir baskını

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince 25 kök kenevir ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Dereköseler köyünde İ.B. isimli şahsın izinsiz kenevir yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İ.B.'nin evine yaptığı operasyonda 25 kök kenevir ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

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