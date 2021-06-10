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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli bu proje ile cazibe merkezi olacak

İHA

Ereğli bu proje ile cazibe merkezi olacak

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından açıklanan kentin yeni vizyon projesi ‘Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi’nin ayrıntıları belli oldu.
İçerisinde yat limanı, cami, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, deniz seyir terasları, kitap okuma yerleri, kafeterya ve lokanta gibi günübirlik tesisler, amatör balık tutma yerleri, çekek koruma alanı, fener ve sahil trafiğini rahatlatacak park yerleri bulunan projede deniz dolgusu ile Ereğli’nin sahili yeniden kurgulanıyor. Bu proje ile kentin Karadeniz’in cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Haziran Ayı Meclis toplantısında kamuoyuna açıkladığı kentin yeni vizyon projesi ‘Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi’nin ayrıntıları belli oldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, içerisinde yat limanı, cami, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, deniz seyir terasları, kitap okuma yerleri, kafeterya ve lokanta gibi günübirlik tesisler, amatör balık tutma yerleri, çekek koruma alanı, fener ve sahil trafiğini rahatlatacak park yerleri bulunan projenin devletin ilgili birimlerine ulaştırıldığını söyledi.
Okur, Ereğli’yi Karadeniz’in cazibe merkezi haline getirecek projenin detaylarını şu şekilde anlattı:
“Kentsel çevre söz konusu olduğunda ilk hatırlanması gereken, kentin insanlar için var olduğudur. İnsanların iletişim ve etkinliklerine zemin oluşturan kentsel kamu mekânları, bu işlevlerin gerçekleşmesini sağlayan en önemli araçlardır. Kentin toplumsal bütünlüğü ve kent yaşamının canlanması, kısmen, yapısal biçimin dış mekânlarla ilişkisine ve bu mekânların düzenine, çeşitliliğine ve özelliklerine bağlıdır. Kamusal mekânlar kent halkının adeta aynasıdır. Yerel kültürü ve yaşanan zamanı yansıtır. Yerel halkın sosyal ve ekonomik durumuyla ilgili ipucu verir. İlçemizin de kuzey batı yönünde Deniz Kuvvetleri Bölge Komutanlığı ile güney yönünde Erdemi r Demir ve Çelik Fabrikaları arasında kalan yaklaşık 2.2 kilometre uzunluğunda sahil şeridi, Karadeniz Ereğli kenti için nefes alınabilecek tek kıyı bandı durumundadır. Ancak kent ile kıyıdeniz bağlantısı yeterince kurulamamış ve kıyı şeridi boyunca kesintisiz aktif bir yaya kullanımı sağlanamamıştır. Bu proje ile kıyı bandı kentlinin nefes alabileceği, deniz ile iletişime geçeceği, aktif kullanımla canlanacağı sosyal yaşam alanı olarak yeniden kurgulanmıştır. Yeni kurgulamayla beraber kıyı alanı yaklaşık olarak denize doğru dolgu yapmak suretiyle 125 bin metrekare genişletilmiştir. Toplam alan ise yaklaşık 280 bin metrekaredir. Dolgu ile beraber yaya, bisiklet yolu genişletilerek (10 metre) kıyı bandına alınmıştır. İlaveten kaykay ve paten yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Dolgu ile yaya ve bisiklet yolunun kıyı bandına alınması ile mevcut yayabisiklet yolu otoparka dönüştürülerek hem otopark kapasitesi yaklaşık olarak iki katına çıkmış hem de mevcut araç yolu da yaklaşık 5 metre genişlemiştir. Böylelikle kentimizin önemli bir sorunu olan araç trafiğine sahil boyu bir rahatlama gelecek ve otopark sorununa da büyük bir rahatlama getirecektir.”
"Yat limanı yapılacak"
Seyir terası ve yat limanı ile ilgili de bilgiler veren Okur, “2.2 kilometre karelik sahil bandının deniz istikametine doğru genişlemesi ile beraberinde projede yeni serbest yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, denize inen basamaklar ile seyir imkanı, seyir ve balıkçı terasları, yat limanı ve balıkçı lokantaları gibi ticari alanlar planlanmıştır. Projede dolgu alanının ciddi bir kısmını oluşturan alana şehrimiz için de simgesel bir yapı niteliği taşıyacak olan cami de yer alacaktır. Projemizdeki en önemli noktalardan birisi de şudur; Kdz. Ereğli’nin bulunduğu konum itibari ile sahil, Karadeniz’in güçlü rüzgarlarına maruz kalmakta, bu durum kimi zaman maddi kayıplı afetlere neden olmaktadır. Yapılacak ilave mendirekle Karadeniz yat turizminin gelişmesi ve balıkçı barınaklarını koruması hedefleniyor. Bu, sahilin güvenliği için hayati önem taşımaktadır.” İfadelerini kullandı.

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