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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaycuma OSB ihale tarihi açıklandı

İHA

Çaycuma OSB ihale tarihi açıklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas(Sera) Organize Sanayi Bölgesi ihale ilanı resmi gazetede yayınlandı.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, kentte sektörel çeşitliliğin sağlanması, istihdamın arttırılmasına yönelik projelerinden biri olan TDİ (Sera) OSB projesine 2016 yılında başladıklarını söyledi.
Demir, " SERA OSB fizibilitesinin hazırlanması, kurulacağı alanın belirlenmesi, müteşebbis heyetin oluşturulması, yer tahsisinin yapılması, yatırım programına alınması ve ödenek tahsisi gibi zorlu süreçleri tamamlayarak, ihale aşamasına geldik. Bilindiği üzere SERA Organize Sanayi Bölgemiz 2021 mali yılı yatırım programına alınarak ödenek tahsisi yapılmıştı. İhaleye ilişkin dosyamızı hazırlayarak, Tarım ve Orman Bakanlığımıza arz ettik. İhale sürecinin hızlandırılması için Mayıs ayı içerisinde milletvekillerimizle Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ettik. Ziyaretimiz sonrasında, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ihaleye biran önce çıkılması için ilgili birimlere talimat verdi. Bakanlığımız tarafından ihale tarihi 29 Haziran 2021 Salı günü olarak belirlendi. İhale ilanımız resmi gazetede yayınlandı. İhale 29 Haziran 2021 Salı günü Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (56 hektar alan) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle,kapalı teklif usulü ile ihale edilecek" dedi.
"Bin kişiye istihdam sağlanacak "
TSO Başkanı Demir, projenin tamamlanması ile birlikte Sera Organize Sanayi Bölgemizde her biri yaklaşık 25 dekar büyüklüğünde 15 adet Sera İşletmesi kurulacak ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydederek, kuruluş çalışmalarında her zaman yanlarında olan, bürokratik süreçlerin aşılması ve hızlandırılmasına katkı veren herkese teşekkür etti.

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