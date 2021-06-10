Camı takarken az daha kolu kopuyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde esnafa yardım etmek isteyen bir genç, feci şekilde yaralandı.

Olay; İlçe merkezindeki pazaryerinde meydana geldi. İddialara göre; Belediye dükkânlarının bulunduğu mevkide hizmet veren esnaf Kemal Akagündüz’e yardım etmek isteyen Mustafa A.(33), ayağının rafa takılması sonucu dükkân camının üzerine düşerek ağır yaralandı. Esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi, ancak yaralının kanaması fazla olduğu için ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa A.’nın kolunda derin kesikler olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı dükkânın önüne güvenlik şeridi çekerken; yaralının çok kan kaybettiği gözlendi.

Olay anında dükkanda olan görgü tanığı Kemal Akagündüz, “Yaralanan benim arkadaşımın oğlu. Ben de burada çalışıyordum. Rafları içeri koyarken babasıyla birlikte bana yardım ettiler. Rafı içeri koyduktan sonra Mustafa’nın ayağı rafa takıldı ve dükkân camının üzerine düştü” dedi.

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