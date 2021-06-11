Uzunmehmet camisi önünde Kızılayın yıl dönümü katlandı

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Türk Kızılayın 153’ün yıl dönümü kapsamında Uzunmehmet camisi önünde protokol üyeleri kırmızı beyaz balon uçurdu.

Türk Kızılay’ının 153’üncü yıl dönümü nedeniyle Zonguldak Türk Kızılay’ı Şubesi tarafından Uzunmehmet camisi parkında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Albay Gönen Süslü, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, Albay Gönen Süslü, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç etkinlik kapsamında kırmızı beyaz balonları havaya uçurdu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikle vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi.

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