Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, "Sabah belediye başkanımızla konuştuk. Allah´tan bir şey yok. Şimdi tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok. Kendisinin bir fikri yoktu ama Türkiye'de bunlar çok olağan hale geldi. Asıl sorgulanması gereken budur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gökçebey ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ayakkabı satışı yapan iş yerinin sahibi Akşener'e, dükkandan çıkacağı sırada arkasından "İttifakı genişletin" diye seslendi. Tamam diyen Akşener, 'bozmayın' diyen esnafa, "Buna çok gayret ediyorum farkındasınız değil mi?" diye cevap verdi. Akşener, ardından iş yerinden ayrıldı. Gökçebey Belediye Başkanı İYİ Partili Vedat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Akşener, belediye önünde halka seslenerek geçen yıldan bu yana il ve ilçelerde esnafı gezdiğini söyledi. Vatandaşların sorunlarını dinlediğini anlatan Akşener, "Burada esnafımızla konuşurken ben propaganda yapmıyorum. Partimi övmüyorum. İktidarı da yermiyorum. Sadece sizinle konuşuyoruz. Meclise getiriyoruz ve çözümü için talepte bulunuyoruz. Çok rahatsız oluyorlar. Buraya benim dışımda gelen yok. Hadi genel başkanları geçtik, milletvekilleri bile gelmiyor. Siyaset seçmenin özgür olduğu bir görevdir. Unutuldunuz. Nasıl esnafın velinimeti müşterisi ise siyasetçinin velinimeti de seçmenidir. Vaktimiz az söyleyeceğimiz şey şu. Gerçek dertten kaçmak için gelmiyorlar. Ama daha sonra vah vah şu şucu, bu bucu diyorlar. Size ne? Bana ne? İşsiz gencin derdine çare aramak varken size ne? Bundan sonra siz konuşacaksınız. Safranbolu´da bir esnafımız bir pankart verdi. Her şey açık açık yazıyor. Bende orada söz verdim mecliste göstereceğim diye. Gösterdim, ağa kızdı. Sonra bu kadar aç varsa siz doyurun dedi. Hay hay muhterem. Kalk o sandalyeden doyurmayan namerttir. Devletin görevi açı doyurmak, çıplağı giydirmek, işsize iş vermek" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMASI ÇOK VAHİM OLAYDIR'

Akşener, ilçe ziyaretinin ardından bir otelde basın açıklaması düzenledi. Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili konuşan Akşener, şöyle dedi:

"Sabah belediye başkanımızla konuştuk. Allah´tan bir şey yok. Şimdi tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok. Kendisinin de bir fikri yoktu ama Türkiye'de bunlar çok olağan hale geldi. Asıl sorgulanması gereken budur. Bu faillerin bulunup bu neydinin cevabının alınamayacağı, alınmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı. Failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Failleri beraat etti. Böyle bir Türkiye'de Yomra belediye başkanımızın hem de ateşle yani kurşunla karşılaşması çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş canına bir şey olmamış. Buradan benim herkes adına İyi Parti Genel Başkanı olarak ve eski İçişleri Bakanı olarak söyleyeceğim şudur. Hem hakimlere hem savcılara hem kolluk kuvvetlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği zaman, hiçbir hukuki ceza verilemediği zaman yarın sokakta insanlar gezemez hale gelir. Nitekim öyle. Bir başka şey daha olur. Bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler benzer durumlarla karşılaşabilirler. Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor."

'KANAL İSTANBUL İHANETTİR'

Gazetecilerin Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağı konusundaki sorusunu yanıtlayan Akşener, "Başından beri biz bir şey söylüyoruz. İstanbul'a ihanettir. Pek çok ihanet yapıldı bu ülkenin doğasına insanlarına sonra hem çıkıp özür dilendi ama bu kanal İstanbul bu af dilemelerinin çok ötesinde olur. Çünkü orada attığınız her adım bir daha geri dönülemeyecek şekilde zarar verecektir. Bu ihaleye girecek yerli yabancıya sesleniyor. Bu iktidar gidiyor. Vatandaşlarımızın oylarıyla, sandıkla demokrasiyle seçimle gidiyor. Dolayısıyla 5 kuruş alamazsınız bu netlikle söyleyeyim. Dolayısıyla bu ihaleye girmemeleri gerekir. Bu Türkiye'ye de İstanbul'a da ihanettir. İşte Marmara Denizi'nin müsilaj denilen şu anda korkunç bir doğa olayıyla karşı karşıya kalması gibi. İstanbul'a bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Akşener, erken seçimle ilgili soruya yönelik seçmenin erken seçim istediğini de ifade ederek, seçmenin sesi olarak bunu dile getirdiklerini belirtti. Muhalefetin, iktidarı denetleyen, yönlendiren ve talepleri ileten konumu bulunduğunu anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Seçmen diyor ki, seçim isteyin dayanamıyoruz bu haksızlıklara artık. Bakın kulak arkasında yatılıyor. Pek çok iddia var. Yolsuzluk üzerine iddia var. Bugün benim kulağıma hanımefendi eğildi dedi ki bir evim var şimdi o videoları izliyorum. Mesela YouTube kanalında Atilla Uras'ın kızını izlemiş. Yani tankla otelin bahçesine girilmiş ya. Benim bir evim var. Benim evime de birileri gelip kapının delindiği bir anlayışın bir korkunun yaşandığı Türkiye ya. Yani evimi elimden alırlar mı diye sordu bana. Böyle bir sistemle Türkiye'yi yönetenleri hukukuyla idaresiyle mutlaka ve mutlaka bu korkuların bu endişelerin hem müsebbiblerini kenara koymak zorundalar, hem de bu düşüncelerin bu endişelerin ortadan kalkması için somut hukuki, adaletli adımlar atmak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları için vatandaş seçim istiyor. Bize diyorlar ki bunu seslendirin."

