Pat pat uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kandilli Beldesi Gökçeler Mahallesi Neyrendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Terzi köyünden Tas Gölü’ne seyir halinde olan Hüseyin Y. idaresindeki halk arasında patpat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Hüseyin Y. ve yanında yolcu olarak bulunan İsa A. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, Hüseyin Y. ve İsa A.’yı ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.