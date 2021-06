Yaşar Ciğer, Türk Kızılayı’nın 153. yılını kutladı

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Türk Kızılayı’nın 153’üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Kızılay’ın Osmanlı Devleti’nden bu güne gelmiş en köklü kurumlardan birisi olduğunu ifade eden Yaşar Ciğer, “153 yıllık çınar olan Türk Kızılayı’nın büyüyerek bu günlere gelmesinden mutluyuz” dedi.

Türk Kızılayı Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamayı paylaşan Yaşar Ciğer şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.

11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. 1923 yılında “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise “Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi. Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.



Milyonlara El Uzattı

Kızılay, OsmanlıRus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlerin yardımına koştu.

I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek oldu.



Kan Hizmetleriyle Dünyaya Örnek

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçirdiği günden bu güne kan bağış oranını artıran Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 4 bin personel ile 300 noktada kan bağışı alıyor. Her gün yaklaşık 1500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle “Türkök Projesi” yürütülüyor. Koronavirüs salgını döneminde İmmün Plazma Yöntemiyle Tedavi de katkılar sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması, toplumumuz tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızılay, binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de bio bankalar oluşturdu.



Operasyon Gücüyle Bölgesinde Lider

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay’ın, bugün Bölge Afet Yönetim, Afet Müdahale ile Lojistik Merkezleri, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüzbinlere acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasitesi bulunuyor.

“İyiliği amiral gemisi merhamet çınarı Kızılay milletin desteğiyle faaliyetlerini arttırarak devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kızılay, koronavirüs salgını döneminde de yardımlarıyla zor duruma düşen vatandaşın yanında yer aldı. Hayırseverlerin desteğiyle yapılan yardımlarla geçtiğimiz yıl yurt içinde 26 milyon 16 bin 591 kişiye ulaşılırken hem yurt içinde hem de yurt dışında toplam yaklaşık 37 milyon kişiye yardım edildi.



Yardımlar Dünyaya Uzanıyor

Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağlıyor. Bugün Filistin Kudüs/Gazze’de, Azerbaycan’da, Somali’de, Bangladeş’te, Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonları yürüten Kızılay’ın dünya genelinde ise daimi delegasyonları bulunuyor. Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

