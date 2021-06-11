Filyos Limanı bağlantı yolunun ihalesi yapıldı

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Havaalanı kavşağı ile Filyos Limanı bağlantı yolu inşaatının ihalesi yapıldı.

Harayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin Haziran ayı içerisinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Çalışmaların 1 ay içerisinde başlanacağı belirtildi.

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