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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı

İHA

Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öğretmen olarak ilk atandığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine genel başkan olarak ziyarete geldi. Akşener'e Ormanlı köyündeki yıllar hatırlatıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kdz. Ereğli’de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Meral Akşener’e öğretmenlik yaptığı ve ilk görev yeri olan Kdz. Ereğli’ye bağlı Ormanlı köyündeki yıllar hatırlatıldı. Akşener ilçeye geliş süreci ve yaşadıklarını kısaca anlatarak, “Ben yeni okulu bitirdiğimde okul dördüncüsü olarak mezun olmuştum. İlk 5’e istediğiniz yere tayin hakkı vardı o zaman öğretmen okullarında. Biz beş kız, beşimizde bayrağımızın dalgalandığı yer vatanımızdır dedik. Okul birincisi Kars’a gitti. Ermenistan sınırında bir köye gitti. Benimki de Zonguldak Kdz. Ereğlisi Ortacı köyü çıktı. Geldim, bir okul 1974 yılı. Ve muhtarın evine gitmiştim. Gece orada kalmıştım, harika bir eşi vardı. Sonra ben üniversite kazanınca döndüm.” ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretine devam eden Akşener, daha sonra cam kafede Ormanlı’da kaldığı yıllarda ev sahibi olan kişi ile görüşerek hasret giderdi. Öte yandan Akşener’e şehit madenci forması hediye edildi.

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