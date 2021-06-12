Zonguldak'ın umudu Filyos'ta 



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin sanayileşmesinde yerin metrelerce altından çıkarılan taş kömürüyle ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan Zonguldak'ta, ilk etapta 10 bin istihdam hedefleniyor. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Filyos ile birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak işçilerle kentin tekrar göç alan iller arasında ilk sıralara gelebileceğini söyleyerek, "Göç verdiğimiz insanların memleketlerine dönüp buralarda iş bulacak olması çok olumlu bir sonuç. Filyos ve TTK birlikte kentin istihdam alanlarından biri olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran'da açılışını gerçekleştirdiği Filyos Limanı ile birlikte Karadeniz doğalgazındaki 135 milyar metreküplük yeni rezerv müjdesi bölgenin önemini daha da arttırdı. Üretilen taş kömürüyle ülke sanayisine uzun yıllar katkı veren kentte, Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne planlanan yatırımlarla 10 bin kişinin istihdamının hedeflenmesi de kentteki heyecanı arttırıyor. Bölgede, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işçi açıklarının giderilmesiyle madencilik sektörünün de ayağa kaldırılması için çalışmalar yapılıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası, 1990'da 35 bin işçinin çalıştığı TTK'da işçi sayısının 7 binlere düşmesiyle azalan üretimin arttırılması için mücadele ediyor.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bölgenin Filyos ve TTK iş birliğiyle kalkınabileceğini söyledi. Kent nüfusunun yüzde 60'ının doğrudan ya da yan sanayileriyle madencilikle geçindiğini ifade eden Yeşil, şöyle konuştu:

"Filyos, bölgemiz için çok önemli bir proje. Bu projeyi bizler de destekliyoruz. Zonguldak göç veren iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. TTK dışında böyle yatırımlar olması bölge halkı ve bizler için de sevindirici. Göç verdiğimiz insanların memleketlerine dönüp buralarda iş bulacak olması çok olumlu bir sonuç. Filyos ve TTK birlikte kentin istihdam alanlarından biri olacak. TTK'da işçi sayılarının arttırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Konuyu Cumhurbaşkanımıza da ilettik. En son bin 500 işçi alımından sonra emekli olan işçilerimiz oldu. Filyos ile birlikte TTK'ya alınacak işçilerle kentin önünün açılacağını düşünüyoruz. Kentin göç vermesinin son bulması ve yeniden sanayi kentleri gibi göç alan bir kent haline geleceğiz. Çabamız daha güzel bir Zonguldak, yaşanılabilir bir Türkiye. Bu anlamda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

'GELECEKTEN ÜMİTLİZ'

Türkiye Emekli, Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu da kentte 163 bin 381 emeklinin bulunduğunu, aktif çalışan sayısının ise 140 bin 609 olduğunu ifade etti. Kendisi gibi birçok üyesinin madencilikten emekli olduğunu anlatan Sarıoğlu, "Zonguldak'ta 1968 yılında işe girdim. 1995 yılında emekli oldum. 40 bin kişi vardı ben işe girdiğimde şu an 7 bin kişi kaldı. TTK ile birlikte Filyos'tan çok beklentimiz var. Binlerce kişiye iş verilecek. İş olmayınca emekliler maaşlarıyla çocuklarına destek olmak zorunda kalıyor. Gelecekten ümitliyiz. Emekliler Zonguldak dışına gitmesin, çocukları burada çalışsınlar. Çalışmaları dikkatle izliyoruz. İnşallah proje daha da gelişecek ve binlerce insanımız orada ekmek yiyecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-12 11:44:08



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