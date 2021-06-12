Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi belediyeye tahsis edildi

Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi sınırlarında hizmet veren ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi, Zonguldak Belediyesine tahsis edildi.

Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi sınırlarında hizmet veren ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi, imzalanan protokolle Zonguldak Belediyesine tahsis edildi.

Zonguldak Valiliğinde düzenlenen törenle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Selim Alan tarafından imzalanan protokolle Zonguldak Belediyesine devredilen Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde sokak hayvanlarının tespiti, toplanması, kısırlaştırılması, küpelenmesi, bakımı, tedavisi ve benzeri işlemlerin yapılması, bakımevinde rehabilite edilmeleri konusunda çalışmalar yapılacak.

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