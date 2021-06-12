Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak’ta Özel Halk Otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, tır parkı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 67 AJ 306 plakalı halk otobüsü sürücüsü ile 67 AB 530 otomobil sürücüsü ile çapıştı. Kaza çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Şenol Altun yaralandı. Yaralı Şenol Altun başka bir araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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