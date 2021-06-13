Doğanın içinde yürüyüş parkuru turizme kazandırılacak Vali Tutulmaz, Kdz. Ereğli’de incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi Topyeri mevkiinden başlayan ve Balı Mahallesine ulaşan, ‘Bisiklet ve yürüyüş yolu’ olarak hizmete giren eski tren yolunda yürüyüş yaparak incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi Topyeri mevkiinden başlayan ve Balı Mahallesine ulaşan, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık tarafından ‘Bisiklet ve yürüyüş yolu’ olarak halkın istifadesine sunulan eski tren yolunda yürüyüş yaptı, incelemelerde bulundu ve bisikletçilerle sohbet etti.

Yapımı belirli bir bölgede halen devam eden çalışma tamamlandığında 14 kilometrelik bir bisiklet ve yürüyüş parkuru vatandaşların hizmetine sunularak il turizmine kazandırılmış olacak. Parkur, Kandilli beldesine ve Ereğli İlçesine 7 kilometre mesafede yer alıyor.

Vali Tutulmaz'ın bisiklet ve yürüyüş parkurundaki incelemelerine Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Karadeniz Bölge komutanı Tuğamiral Taner Gün, İl Jandarma komutanı Gönen Süslü, İlçe Jandarma Komutanı Berkay Osan, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, iş insanı Akın Tatoğlu ve bazı il müdürleri katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, daha sonra ilçeye bağlı Kocaali Köyü Ahmetler Mahallesi'nde Osmanlı Çileği yetiştiriciliği proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İl Özel idaresince kamp alanı yapılması düşünülen Sücüllü Köyü Kireçlik sahiline gelen Vali Tutulmaz, burada incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz'dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.