Zonguldak'ta araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 75 adreste yapılan aramalarda il merkezinde 11, ilçelerde 3 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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