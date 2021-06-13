Gençlerin motosiklet macerası hastanede bitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş sokakta meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamette seyir halinde olan Doğukan B. idaresindeki 78 DB 257 plakalı motosiklet ile Caner Y. (17) idaresindeki 67 AAZ 964 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada Doğukan B. ve 67 AAZ 964 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Samet S. (16) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezinde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Doğukan B. ve Samet S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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