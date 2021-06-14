Husumetlisini 6 kurşunla vurdu

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Mertcan E. alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Umut Ç.'ye (41) tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Umut Ç. tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mertcan E. ile Umut Ç. tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Mertcan E., belinden çıkardığı tabancayla Umut Ç.'ye 6 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Umut Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mertcan E., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-06-14 13:16:48



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