Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor

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Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında ekipler uygulama noktalarında denetim yaptı.

Zonguldak’ta kademeli normalleşme döneminde korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken maske, mesafe, hijyen kurallarına karşı uyarılarda bulundu.

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