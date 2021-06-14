Ağacın arasına sıkışan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uçurumda ağaçlara sıkışan ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kızılcapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağlar Demirtaş, hayvanları otladığı sırada bir ineğin kaybolduğunu fark etti. Mezarlık mevkiinde ormanlık alanda görülen ineğin, ağaçların arasında sıkıştığı ve hareket edemediği anlaşıldı. Yardım için İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri bölgeye gelerek uzun uğraşlar sonucunda ineği sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim ettiler. Köylülerin de yardımıyla halata bağlanan inek metrelerce uçurumdan yukarı çekildi. Kurtarılan ineğin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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