E-twinning ödül töreni düzenlendi

Zonguldak'ta Etwinning ödül töreni yoğun katılım altında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlendi.

Zonguldak'ta Etwinning Projeleri Kalite Etiketi ödül töreni kapsamında ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde program yapıldı. Programa; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Tosun, program kapsamında 127 öğretmene; “Ulusal Kalite Etiketi”,127 öğretmene; “Avrupa Kalite Etiketi”, 28 okula “ETwinnig Okulu Etiketi”, 50 Okula “Avrupa Kalite Etiketi Levhası” ve 18 okula da “Ulusal Kalite Etiketi Levhası”nın verileceğini duyurdu.

Etwinning projeleri kapsamında hazırlanan video gösteriminin ardından kürsüye Etwinning Ulusal Destek Koordinatörü Mehmet Fatih Döger geldi. Döger, projeler kapsamında 62 alanda yer alındığını, projelerin arkasından da farkındalığın arttığını söyledi. Döger, konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a plaket takdim etti.



Tutulmaz, "Başarılarla dolu bir sezon geçirmişiz"

Ödül töreni sırasında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da; "Başarılarla dolu bir sezon geçirmişiz. Buna vesile olan, emek veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Eğitimden daha fazla verim alabilmek için çağın ötesinde projeler üretmek gerekiyor. Bu projeler sonucunda da verim alınabilmesi için değerlendirmeler yapılmalı. Bu başarıyı yok sayamayız ancak; daha da ileriye gitmemiz gerek. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz." ifadelerine yer verdi. Konuşmaların arkasından okul ve öğretmenlere tebrik hediyeleri verildi.

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