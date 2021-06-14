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Otomobilde sıkışan iki kişi acı içerisinde kurtarılmayı bekledi Ani fren yapan kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İHA

Otomobilde sıkışan iki kişi acı içerisinde kurtarılmayı bekledi Ani fren yapan kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önündeki kamyonetin aniden fren yapması ile kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan iki kişi acı içerisinde kurtarılmayı bekledi.
Kaza saat 15.20 sularında, EreğliDevrek Karayolu Süleymanbeyler köyü Göleviç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleymanbeyler köyünden Yazıcılar köyü istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Yılmaz idaresindeki 35 ARL 217 plakalı Fiat marka kamyonet koyun sürüsüne çarpmamak için aniden durunca, Nazmi Aktaş idaresindeki 67 TA 297 plakalı Skoda marka otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Nazmi Aktaş, Gündüz Aktaş ve Aylin Aktaş yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Nazmi Aktaş kendi imkanları ile araçtan çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gündüz Aktaş ile Aylin Aktaş Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından dakikalarca süren çalışma ile kurtarılabildi. Araçta sıkışan Aylin Aktaş itfaiye ekiplerinin kapı ve koltuğu kesmesi sonucu araçtan çıkarılabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında iki yaralıda acı içerisinde çığlık atarken, sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan 3 yaralı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan EreğliDevrek karayolu araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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