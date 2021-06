Gran Fondo etkinliğinde Çaycuma'yı temsil ettiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Ahmet Can Aslan, Ferdi Arslan ve Muhtalip Fidan, İstanbul'da düzenlenen bisiklet yarışmasında ilçeyi temsil etti.

İlçede yapılan bisiklet yolları ile bisiklet kullanımı günbegün artmakta. Yapılan bisiklet yolları, insanların bisikletlilere karşı artan duyarlılığı ve günlük yaşamda bisikletin ulaşımda çok pratik bir taşıt olması insanların bisiklete olan ilgisini arttırıyor. Bisiklet kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bisiklet sporu ise ilçede her geçen gün daha da gelişmekte. Bunun en güzel örneği ise hafta sonu Beykoz’da yapılan Gran Fondo etkinliği oldu. Çaycuma’dan katılan bisiklet sporcuları ilçeyi en güzel şekilde temsil etti. 40 kilometrelik parkurda yarışan Ahmet Can Aslan, Ferdi Arslan ve Muhtalip Fidan yarışı tamamladılar.

1 saat 17 dakikalık süresiyle yarışan Ahmet Can Aslan kategorisinde 2'nci olarak kürsüye çıkarken, 1 saat 41 dakikalık süresiyle Muhtalip Fidan kategorisinde 24'ncü, 1 saat 43 dakikalık süresiyle Ferdi Arslan ise kategorisinde 28.'nci sırayı aldı.

İlk kez bir Gran Fondo’da yarışan Muhtalip Fidan, “Yarışın zorlukları bir yana çok zevkli. Herkes mutlaka denemeli” diyerek, daha fazla insanın yarışlarda kendini denemesi gerektiğini belirtti.

Fahri Antrenör Erkan Akçelik ise yarışmaya katılmanın ayrı bir ambiyans olduğunu söyleyerek, "Bizler daima bisikletin ve bisikletçilerin yanında olmaya çalıştık. Yarışta ter döken sporculara daimi başarılar dileriz" dedi.

