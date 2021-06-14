Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alaplı Tepeköy kesiştiği kontrolsüz kavşakta Cüneyt T. idaresindeki 67 SD 459 plakalı Tofaş marka otomobille Site istikametinde yola çıkan Erol A. idaresindeki Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu yan koltukta bulunan Renault marka Otomobil içerisinde Şerife A.hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.