Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı Elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti

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Zonguldak’ta etkili olan yağışın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarparak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Kozlu istikametinden Zonguldak istikametine 67 ABJ 676 plakalı araç sürücüsü şiddetli yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde itfaiye, Enerjisa ve trafik ekipleri önlem alırken, enerjisa ekipleri devrilen elektrik direğini olay yerinden kaldırdı.

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