Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan yağmurun ardından derelerden gelen suyla deniz çamur rengini aldı.

Kentte dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağmur suları derelerle denize taşındı. Derelerden gelen suyla birlikte liman içi ve deniz sarı çamur rengine boyandı.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2021-06-15 13:27:53



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