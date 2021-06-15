E-Twinning ödülüne layık görüldüler

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Zonguldak genelinde 20192020 EğitimÖğretim yılında yürütülen projelerde başarılı olmuş öğretmen ve okullara yönelik düzenlenen “eTwinning Kalite Etiketi Levhaları ve Sertifikaları Takdim Töreni” Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Kovid 19 tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenen ödül törenine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Sekreteri Hayri Bulazar, eTwinning Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, eTwinning Ulusal Destek Servisi Etkinlik Yöneticisi Turan Göre, eTwinning Ulusal Destek Servisi İçerik Geliştirme Sorumlusu Ertan Kocabaş, EBA TV İlkokul İngilizce Ekibi Selda Kul Baştürk, Selay Özkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.

Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır İlkokulOrtaokul Öğretmenleri Duygu Kayakeser, Engin Kayakeser, Gülhan Satır Tabak ve İpek Atıcı’ya, Hacılar İlkokulu öğretmeni Abdulgani Ay’ a, Nebioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Kadı’ya ve Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Koray Bozkurt’a 'Ulusal Kalite Belgesi', ayrıca Nebioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Kadı’ya ve Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Koray Bokurt’a 'Avrupa Kalite Belgesi Ödülü', Nebioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Kadı’ ya, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mevlüt Yıldırım’ a, Hacılar İlkokulu Müdürü Figen Bilgin’ e ve Çayır İlkokuluOrtaokul Müdürü Yüksel Özeken’ e kalite belgesi levhaları verildi. Ayrıca Nebioğlu İlkokulu’na 'eTwinning Okul Levhası' ödülleri verildi. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş “Okullarımızın idareci ve öğretmenlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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