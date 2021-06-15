Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Geneli Ortaokullar Arası Resim Yarışması’nda Zonguldak İl 1’ncisi olan Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Arya Sert ödülünü aldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2020 Yılı Tüketici Hakları" konulu Türkiye Geneli Ortaokullar arası resim yarışmasında Zonguldak İl 1.si olan Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Arya Sert’e ve yarışmaya katılım gösteren Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu öğrencilerine Çaycuma Koleji’nde düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Zonguldak İl Ticaret Müdürü İsmail Maden, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu öğrencilere katılım belgelerini, çerçevelenmiş yarışma katılım resimlerini ve boya takımlarını hediye etti. Zonguldak İl Birincisi Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Arya Sert’e Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu tarafından akıllı saat hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş “ Zonguldak İl Birincisi Arya Sert ve yarışmaya katılım sağlayan Bürde Bostancı, Dila Özcan, Eylül Tuba Başoğlu, Tuana Cura ve Şevval Gedik’i ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz ” dedi.

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