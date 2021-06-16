Sarıgül: "Kısa çalışma ödeneğinin mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Zonguldak Alaplı İlçe Başkanlığı binasını açtı. Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, "Pandemi süreci içerisinde kısa çalışma ödeneğin mutlaka ve mutlaka devam ettirilmesi son derece önemlidir. Kısa çalışma devam ettirilmese binlerce esnafımız son derece mağdur kalacak" dedi.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Alaplı İlçe Başkanlığını açtı. Sarıgül, açılışta konuşan Mustafa Sarıgül, ”Değerli dostlarım, burada bir Demokrasi bayramı yaşanıyor. Türkiye Değişim Partimiz İlçe kongrelerine bütün Türkiye'de devam ediyor. Bugünde Zonguldak’ta Kozlu ve Alaplı İlçe Kongrelerimiz tamamlandı. Alaplı İlçe Başkanımız İlyas Başkanıma başarılar diliyorum. İl Başkanımız Çetin Başkanıma başarılar diliyorum. İlçe yöneticilere ve kadınlarımıza değişim gençlerine başarılar diliyorum. Türkiye Değişim Partimiz barıştan yana gönüllükten ve demokrasiden yana, emekten yana, alın terinden yana, üretimden yana, Atatürk Milliyetçiliğinden yana, Cumhuriyetimizin değerlerini güçlendirmekten yana. Türkiye Değişim Partimiz hudut ve bayrak birliği diğer tüm yurttaşlarımıza kapılarını ve gönlünü açmıştır. TDP siyasette elit kurallara son derece önem vermektedir. Siyasetin yapılış şeklini değiştirecek, söyleyiş şeklini değiştirecek, TDP siyasete yeni bir nefes, yeni bir nezaket, yeni bir sefaret getirecek çünkü TDP‘si bölmeye parçalanmaya değil bütünleşmeye geliyor” diye konuştu.

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