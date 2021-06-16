Elele verip, pırıl pırıl yaptılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Büyük Doğa Buluşması etkinlik alanı kulüp üyeleri ve muhtarlık iş birliği ile temizlendi.
Kdz. Ereğli’de 111213 Haziran tarihlerinde Büyük Doğa Buluşması düzenlendi. İlçeye bağlı Subaşı tahta köprü mevkiinde eğlence dolu kampta arazi araçları tarafından yapılan şov ve gösteriler katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Düzenlenen etkinlikte Türkiye’den onlarca OffRoad kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Etkinlik alanında biriken yabancı maddelerden oluşan çöp yığını, Herkül Doğa ve Motor Sporları Kulübü ile Süleymanbeyler Muhtarlığı tarafından temizlendi.
Çöplerden arınan alan, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.