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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En büyük hayaline kavuşan Mertcan, doktor olup hayırseverleri ücretsiz muayene edecek

İHA

En büyük hayaline kavuşan Mertcan, doktor olup hayırseverleri ücretsiz muayene edecek

Zonguldak'ta sokakta gitar çalarak ailesini geçindiren "En büyük hayalim evime ekmek getirmek" diyen 11 yaşındaki Mertcan, hayaline kavuştu. 7 kişilik aile, hayırseverlerin destekleriyle yeni bir hayata başladı. Mertcan ise büyüyüp doktor olup kendilerine yardım eden hayırseverleri ücretsiz muayene edeceğini söyledi.
Kent merkezinde yaşayan 32 yaşındaki Suat Gezer bir süre önce inşaatta çalışırken cam düşmesi sonucu elinden yaralandı. Baba Suat Gezer ailesini geçindirmek için çabalarken 11 yaşındaki en büyük oğlu Mertcan ise sokağa çıkarak gitar çalmaya başladı. Kazandıklarıyla kardeşlerine süt, ekmek alan Mertcan ailesinin en büyük destekçisi oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir röportajda "En büyük hayalim evime ekmek götürmek" diyen Mertcan'ın sesini duyan hayırseverler yardım elini uzattı.
Zonguldak'taki hayırseverlerin yanı sıra İzmir'den gelen İyi Kalpler 35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri aile için tutulan evi boyadı. Üç kardeşin kalacağı odanın eşyalarını üstlendi. İyi Kalpler 35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İligen, "Kardeşlerimiz kumbaralarını bozup destek olmak amaçlı bize katkıda bulunmuşlardı. Biz de onların hayallerine dokunmak için çocuklarımız önceliğimizdir diye katkıda bulunmak istedik. Mertcan kardeşimiz de sosyal medyada görünce bir an önce ulaşmak istedik. Hayallerini daha fazla büyütüp, süsleyip mücadelemizi verdik. Üç günün sonunda güzel bir yaşam alanı inşa ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bu rüyadan uyanmak istemiyorum"
Yaşadığı zorlu günlerin ardından tutulan yeni evin eşyalarının hayırseverlerin destekleriyle alındığını anlatan baba Suat Gezer, "Oğlumun röportajının sosyal medyada paylaşılmasından sonra herkes bize ulaştı. Bizlere kiralık ev tutuldu. Evimize yerleştik. Eşyalarımız yardımsever aileler tarafından karşılandı. Allah'a şükürler olsun. Sanki rüyada gibiyiz ama bu rüyadan uyanmak istemiyoruz. Çocuklarımın da yüzü hayırseverlerimiz sayesinde güldü. İnşallah böyle devam eder. Benim şu anda işim yok. Sürekli bir işim yok. Devletimiz bu süre içerisinde bize gerekli desteğini veriyor. Kömür, gıda ve nakit yardımı şeklinde bize destek verdiler. Ama yeterli gelmiyordu. Çünkü sürekli bir işim yoktu. Eve yetişemiyorduk. Çocukların masrafıydı, evin ihtiyacı gibi sıkıntılar çekiyorduk. Ben bu rüyadan uyanmayıp da çocuklarımın da bu rüyadan uyanmasını istemiyorum. Tek bir isteğim var bana iş konusunda destek verirlerse ailemi geçindirmek istiyorum. Çocuklarımın da yaşantısını devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.
Kendilerine ulaşan hayırseverlerden para istemediklerini; mağaza sahibi ile iletişim kurarak eşya alındığını söyleyen baba Suat Gezer, "Hesaba para yatırtmadık, elden para almadık. Yardım yapacak aileler buzdolabı lazımsa firma sahibine parayı gönderdiler biz eşyaları aldık. Elimize para teslim almadık. Mağaza sahipleri ile yardım yapan hayırseverleri iletişime geçirdik. İzmir'den İyi Kalpler 35 derneği geldi. Allah razı olsun. Çocukların odasını üstlendiler. Evi boyattılar. Onların aracılığıyla bize yardım yapan herkese teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Yeni evinde ilk doğum günü
Gazetecilerin yanlarında getirdiği pastayla yeni evinde ilk kez doğum günü kutlayan Mertcan, babasının işe girmesi için yardım istedi. Eğitim hayatını başarılarla tamamlayıp doktor olacağını söyleyen Mertcan, kendilerine yardım eden hayırseverleri ücretsiz muayene edeceğini söyledi. Mertcan, "Buradan bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Beni mutlu ettiler. Oyuncağımı, yatağımı aldılar. İyi Kalpler Ailesi 35 Derneği'ne teşekkür ediyorum. Babamın işe girmesini istiyorum. Şimdi hayalim ise doktor olmak. Bana yardım edenleri büyüyüp doktor olunca ücretsiz muayene edeceğim" diye konuştu.
Duygularını gazetecilere anlatan anne Melike Gezer de eşine iş istedi. Melike Gezer, "Çok mutluyum. Her şey eskide kaldı. Eşyalarımız yenilendi. Evimiz tertemiz. Yardımsever aileler bize çok destekte bulundu. Biz para toplamadık. Yalnızca eşyalarımız alındı. Şimdi devlet yetkililerimizden eşimin işe girmesi için destek bekliyorum" diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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