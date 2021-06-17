Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi 

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis denetiminde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hüseyin P., hata yaptığını söyleyip, kendisini tutuklamalarını istedi.
Ereğli´de polis ekipleri, gece yaptıkları denetim sırasında, araçları durdurarak arama yaptı. Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki uygulamada otomobil sürücüsü Hüseyin P.'nin, yapılan testte, alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine kimlik numarasını vermek istemeyen Hüseyin P., alkollü olarak araç kullandığı için hata yaptığını belirtip, polislerden kendisini tutuklamalarını istedi. Hüseyin P., elleri kelepçelenerek, işlemleri için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-06-17 10:25:02
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