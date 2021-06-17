Tarihi bina ayakta duramadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıkılmayı bekleyen metruk bina çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, yan tarafında yer alan binada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Zirve caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan metruk binanın bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda binadan kopan parçaların yola doğru yıkılması nedeniyle büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını demir bariyerler ile kapattı. Ekipler yıkılan binanın geriye kalan kısmının yıkılma tehlikesi olması nedeniyle bina çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Zabıta ekipleri birden fazla hisselisi olduğu öğrenilen binanın sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Binanın yıkılma riskine karşı yoldan geçen vatandaşları ve bisiklete binen çocukları uyarmak amaçlı daha önceden uyarı tabelası konulduğu öğrenildi.

Kirmanlı Mahallesi Muhtarı Nurettin Yaman yaptığı açıklamada, “Bir kısmı yıkılan metruk binanın mahallenin riskli binalarından biri. Olaydan yaklaşık 12 saat öncesi haber aldım. Bu bina eski, metruk bir bina olması nedeniyle bekleniyordu. Kimsenin olmaması, yaşamaması, can kaybının olmaması, yaralanmaması sevindirici. Çünkü akşamları burada arabalar oluyor, bu saatlerde çocuklar bisiklete biniyor. Bununla geçmiş olsun. Şuan yetkililer zaten müdahale ediyorlar, bekliyorlar. Geri kalan riskli bölgeyi yıkacaklar. Büyük bir risk atlattık. Diğer evlerde de yaşayan yok, ufak tefek belki hasar vardır ama burada en büyük sevincimiz can kaybının olmaması” dedi.

Öte yandan ekipler bir kısmı yıkılan metruk binanın geri kalan kısmını yıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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