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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Off-Road Kulübü üyelerinden Başkan Posbıyık’a teşekkür

İHA

Off-Road Kulübü üyelerinden Başkan Posbıyık’a teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Herkül Doğa ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu ve yönetimi, ‘Büyük Doğa Sporları’ etkinliğinin ardından Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek katkıları için teşekkür etti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Herkül Doğa ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu ve yönetimini kabul etti.
Kulüp Başkanı Taner Tatoğlu, beraberinde başkan yardımcısı Soner Bahadır, Genel Sekreter Emrah Gül, Sayman Kubilay Dolunay ve Yönetici Murat Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette 1113 Haziran tarihlerinde Süleymanbeyler Köyü’nde (Subaşı) gerçekleştirdikleri ‘Büyük Doğa Sporları’ buluşmasına katkıları için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.
Doğa severler ve OffRoad tutkunlarının Ereğli’de buluştuğunu söyleyen Tatoğlu, “Türkiye’nin her bir tarafından çok sayıda aracın katılımıyla gerçekleşen OffRoad yarışlarımız ve doğa etkinliğimiz ilgi ile takip edildi. Zonguldak Valiliği, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve sizlerin de katkılarıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Posbıyık da Tatoğlu ve ekibini tebrik ederek şunları söyledi:
“Kent dışından ve kent içinden yoğun bir katılım sağlayan OffRoad tutkunları ve aileleriyle güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Bu tür organizasyonları Ereğli turizmi için önemsiyor ve destekliyorum. Tüm ekibi kutluyorum.”

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