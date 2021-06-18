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Aynı anda 500 kişiye hizmet verilebilecek Halk Kafe açıldı

İHA

Aynı anda 500 kişiye hizmet verilebilecek Halk Kafe açıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından modern bir şekilde yeniden inşa edilen Halk Kafe sezona ‘merhaba’ dedi. Açılışı kent protokolü tarafından yapılırken, Başkan Halil Posbıyık, 4 mevsim hizmet verecek modern, ucuz kafeyi halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, modern, ucuz kafeyi halkla buluşturdu. Bozhane eski Su Ürünleri bölgesinde çalışmaları tamamlanan Halk Kafe, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte sezona ‘merhaba’ dedi.
Halk Kafe’nin sezon açılışına Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, açılışta yaptığı konuşmada Halk Kafe’de çayın söz verdiği gibi 1 liradan satılacağını söyledi. Posbıyık, çalışmalarda emeği geçen belediye ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:
“Sosyal belediyecilik anlayışımızın yansıması olarak Halk Kafe’yi büyük bir coşkuyla bu sezon hizmete açıyoruz. Hatırlarsınız, pandemi öncesinde büyük bir hızla çalışmaları başlatmış ve halkımıza modern, ucuz bir kafe sözü vermiştik. Bu sözü tutmanın heyecanını ve sevincini yaşıyorum. Evet, halkımız söz verdiğim gibi 1 liradan çayını içebileceği ve yalnızca yaz aylarında değil dört mevsim yararlanabileceği çok müthiş bir kafeye kavuşmuş oldu.
Denizin hemen kenarında, özenle seçilmiş mobilyalarıyla, İstanbul Boğazı’nı, Antalya’nın falezlerini, Bodrum’un en müstesna mekanlarını aratmayacak güzellikte bir kafe. Halkımız bu kafede çok kaliteli ve ucuz hizmet alabilecek.
600 metrekare yüzölçümü olan bu sosyal tesisimiz açık alanlarıyla kış bahçesiyle çok şık ve özenle hazırlandı. Burada aynı anda 500 kişiye hizmet verilebilecek. Kafe, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep ve istekler üzerine dört mevsim yararlanılabilecek şekilde yeniden düzenlenerek daha modern bir hale getirildi. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bu kafeyi hizmet öncelikli bir anlayışla belediyemiz işletecek. Ereğli’mizin ve bölgemizin insanlarını bundan yararlanmaya davet ediyorum. Hemen yanımızda Sanat Sokağımızın zenginliğiyle ve Bozhane’nin güzelliğiyle burası cazibe merkezi haline gelecek.”
Katılımcıların kurdeleyi kesmesiyle birlikte Halk Kafe hizmetlerine başladı. Başkan Posbıyık, kent protokolüne kafeyi gezdirdi, ikramlarda bulundu.

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