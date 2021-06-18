Ereğli’de Orhan Gazi büstü açıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan kent tarihinde önemli bir yere sahip Osmanlı İmparatorluğu’nun 2’nci Sultanı Orhan Gazi’nin büstü açıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Bölgemiz Orhan Gazi döneminde Türkleştirildi. Bu anlamlı günde büstünün açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin yaptırdığı kent tarihinde önemli bir yere sahip Orhan Gazi büstü açıldı.

Orhan Gazi Cami’nin bulunduğu sokağın Kaneri ağzı girişine yerleştirilen ve Devlet Sanatçısı, Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan büstün açılışına Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve diğer protokol üyeleri katıldı.

TarihçiYazar Recep Çetin, açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada Orhan Gazi ile ilgili bilgiler vererek, Orhan Gazi’nin Ereğli’deki fetih ve bıraktığı eserleri çalışmalarıyla anlattı. Ereğli’ye bağlı Orhanlar ve Süleymanlar Mahallesi’nin Osmanlı arşivlerinde Sultan Orhan Mahallesi ve Sultan Süleyman Mahallesi olarak geçtiğini ifade eden Çetin, Orhan Gazi’nin Ereğli için önemini dikkate alarak halka tanıtma gayreti içinde bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür etti.

Posbıyık: Bölgemiz Orhan Gazi döneminde Türkleştirildi

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Orhan Gazi büstünün açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin Osman Gazi döneminde Türkleştirildiğini belirtti. Posbıyık açıklamasında şunları söyledi:

“Şehrimiz ve bölgemiz açısından önemli tarihi kişiliklerin unutulmaması, hak ettikleri değerin bugün de karşılığını bulması ve yeni nesiller tarafından sahip çıkılması için bir dizi çalışma yapıyoruz. Tunalı Hilmi Heykeli’nden sonra şimdi de Orhan Gazi büstünü Ereğli’mizin merkezine yerleştiriyoruz.

Orhan Gazi 1281 doğumlu ve 1362 yılına kadar yaşamış. Bu süreçte bu bölgeyi de ilgilendiren çok büyük tarihi adımlar atılmış. Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu Osman Gazi’nin oğlu, Annesi Malhun Hatun. Orhan Gazi döneminde Osmanlı sınırları Karadeniz’e kadar genişledi. Bu bölge, Türk boyları ve onları yönlendiren Ahi önderleri aracılığıyla Türkleştirildi. Bursa başkent yapıldı. İlk Osmanlı gümüş akçesi bastırıldı. Döneminde vakıf sistemi ve adli teşkilat düzenlendi. Çok sayıda medrese oluşturuldu. Düzenli Türk ordusu ve donanması onun döneminde kuruldu. Yani çok büyük hizmetleri olan tarihi bir kişilik. Orhan Gazi büstü, tarihine ve geçmişine sahip çıkma bilinciyle büyümelerinin önemine inandığımız gençlerimize armağanımızdır. Gençlerimizin büyük bir tarih bilinciyle donanmış olarak geleceği inşa edeceklerine inanıyorum.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.

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