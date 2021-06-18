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Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor

DHA

Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor


Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Miraç Türkoğlu (15), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Mehmet Miraç yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Cennet koyunda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Miraç Türkoğlu, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Gencin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar suya atladı. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Türkoğlu'na haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Türkoğlu, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Türkoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-06-18 19:19:44

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